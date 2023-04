L'opositor veneçolà. Foto: Europa Press

El Ministeri d'Exteriors de Colòmbia ha confirmat l'expulsió del país del líder de l'oposició veneçolà Juan Guaidó , al·legant que "es trobava a Bogotà de manera irregular".

"En hores de la tarda Migració Colòmbia va conduir el senyor Juan Guaidó, de nacionalitat veneçolana que era a Bogotà de manera irregular, a l'aeroport El Dorado amb l'ànim de verificar la seva partida en una aerolínia comercial als Estats Units, durant la nit", ha confirmat el Ministeri mitjançant un comunicat a Twitter.

També han informat que el mateix Guaidó ha comprat el seu bitllet per volar a la línia comercial, ressaltant que "no és cert llavors que el Govern nacional hagi disposat d'un avió per traslladar el senyor Guaidó a aquest país".

GUAIDÓ RESPON QUE "LA DICTADURA S'HA ESTÈS A COLÒMBIA"

En un vídeo penjat a les xarxes socials, Guaidó ha parlat des de l'avió comercial que el transporta als Estats Units i ha respost a la seva expulsió de Colòmbia, qualificant-la de "lamentable".

"Després de 60 hores de carretera per arribar a Bogotà, saltant la persecució de la dictadura, desafiant el règim de Maduro, m'estan traient de Colòmbia. La persecució de la dictadura es va estendre lamentablement avui a Colòmbia", ha assegurat.

També ha afirmat que "va ser el canceller (d'Exteriors de Colòmbia, Álvaro) Leyva que em va convidar a escoltar l'oposició", i ha denunciat "amenaces" la seva família.

Ha assegurat respectar "la normativa interna" de Colòmbia, i ha detallat que els agents de migració que el van acompanyar fins a l'avió per assegurar-se de la sortida del país "van ser molt respectuosos".

"Esperem que les institucions de Colòmbia responguin, esperem que els països demà en aquesta cimera puguin parlar de la democràcia, del respecte als drets humans, de la integritat del que estan sent perseguits avui, no només a Veneçuela sinó a tot el món ", ha sentenciat.

Guaidó havia viatjat per sorpresa a Colòmbia dilluns passat 24 d'abril per assistir a la cimera internacional de diàleg polític sobre Veneçuela que tindrà lloc aquest dimarts 25, organitzada pel president colombià, Gustavo Petro.