Joe Biden / @EP

El president dels Estats Units, Joe Biden , ha anunciat aquest dimarts que es presentarà de nou a les eleccions el 2024 , després de setmanes d'especulacions en què ell mateix havia avançat que tenia previst aspirar a un segon mandat, que ja arrancaria amb 82 anys.

El vídeo de l'anunci arrenca amb imatges de l'assalt al Capitoli el 6 de gener del 2021 i, en el seu discurs, Biden avisa que els Estats Units no poden donar per drets i llibertats asseguts, amb una advertència expressa del risc que representen els seguidors de l'expresident Donald Trump, que també vol tornar a la Casa Blanca.

"Cada generació té un moment en què s'ha d'alçar per la democràcia. Alçar-se per les llibertats fonamentals. Crec que és la nostra", ha publicat Biden en xarxes socials. Considera que està en joc “l'ànima dels Estats Units”.

"Acabarem la feina" , ha proclamat com a principal lema per completar els vuit anys al Despatx Oval, per als quals es presenta com a contraposició als que volen retallar la seguretat social, reduir els impostos a les rendes algues, dictar quines decisions poden prendre les dones, prohibir llibres i dir a la gent “a qui poden estimar”.

Al cartell que acompanya l'anunci figura juntament amb Biden l'actual vicepresidenta, Kamala Harris, que també ha confirmat que tornarà a aspirar a ser la 'número dos' de la candidatura del Partit Demòcrata el novembre del 2024. Tots dos havien competit a les primàries per als anteriors comicis però finalment van formar un tàndem que vol seguir quatre anys més.

L'anunci formal d'aquest dimarts pràcticament coincideix per dates pel fet fa quatre anys, quan Biden es va llançar formalment a una cursa per la Casa Blanca no exempta de baixos i on un dels seus principals llasts va ser l'edat. Trump, de fet, ja ha començat a jugar aquesta carta als seus actes de campanya i la setmana passada es va burlar de l'actual mandatari dient en un míting que estava "gagà" i imitant-lo.