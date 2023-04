Alerta de terratrèmol a Indonèsia @google

Un fort terratrèmol submarí ha provocat que milers de persones fugissin a terrenys més alts a l'oest d' Indonèsia , després que s'activés breument una alerta de tsunami, segons ha publicat The Guardian . Les imatges publicades per l'Agència Nacional de Mitigació de Desastres indonèsia van mostrar com fluxos de persones en un llogaret a l'illa Mentawai van fugir als turons a peu i en motocicletes sota la pluja en la foscor aquest dimarts a primer ara, mentre que alguns pacients a l'hospital del llogaret van ser evacuats al seu pati per les esquerdes que el terratrèmol ha deixat a l'edifici.

Els tremolors es van sentir als districtes i ciutats de les províncies de Sumatra Occidental i Sumatra del Nord, i alguns llocs van ordenar evacuacions a terrenys més alts. Els residents a parts de la província de Sumatra Occidental, inclosa la capital provincial de Padang, van sentir el terratrèmol amb força durant uns 30 segons, va dir el portaveu de l'agència de desastres, Abdul Muhari.

"Molts residents a diversos llogarets de l'illa de Mentawai van optar per quedar-se… en terrenys més alts. Tot i que l'alerta de tsunami va acabar, temen rèpliques", va dir, i va afegir que les autoritats encara estaven recopilant informació sobre els danys.

El terratrèmol de magnitud 7,1 va tenir el seu epicentre a 170 quilòmetres al sud-est de Teluk Dalam, una ciutat costanera a la regió de South Nias al nord de Sumatra, a una profunditat de 15 quilòmetres, va dir el Servei Geològic dels Estats Units. Rèpliques mesures tan fortes com 5.8.

Després d'una alerta inicial de tsunami, l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia va aixecar l'advertiment just abans de l'alba, unes dues hores després del terratrèmol.

Les autoritats van dir que, segons les observacions del nivell del mar, es van detectar tsunamis menors d'11 centímetres a la zona costanera de Tanah Bala de la regència de South Nias.

Indonèsia, un vast arxipèlag de 270 milions de persones, és copejat amb freqüència per terratrèmols, erupcions volcàniques i tsunamis. Al novembre, un terratrèmol de magnitud 5,6 va matar almenys 340 persones i va danyar més de 62.600 vivendes en parts de Java Occidental.