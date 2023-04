Autoritats a Kenya / @EP

Les autoritats de Kenya han elevat aquest dimarts a 90 els cadàvers trobats en fosses comunes en terrenys usats per una secta cristiana al nord del país, encapçalada per Paul Mackenzie.

Segons les informacions recollides pel diari kenià 'The Nation' durant les últimes hores han estat localitzats 17 cossos més en diverses fosses als terrenys, situats en una zona boscosa a Shakahola, al comtat de Kilifi.

"Això ha estat un mal ús dels drets fonamentals de llibertat amb el suposat ús de la Bíblia per matar i provocar una massacre. Aquells que van instar altres a dejunar i morir estaven menjant i bevent i pretenien preparar-los per trobar-se amb el seu creador", ha declarat el ministre d'Interior de Kenya, Kithure Kindiki, després de la visita a la zona.

Així mateix, la Creu Roja de Kenya ha iniciat treballs per intentar localitzar més de 210 persones --entre elles 112 menors d'edat-- que han estat donades per desaparegudes en el marc de les investigacions al voltant d'aquesta secta, tal com ha informat el diari 'The Star'.

Mackenzie, detingut el 14 d'abril després que es confirmés l'existència de fosses comunes a la zona, està detingut amb tretze persones més de cara a una vista que se celebrarà el 2 de maig. La Fiscalia ha demanat temps per completar la investigació.

El president de Kenya, William Ruto, va afirmar dilluns que el que va veure als terrenys de la secta és "similar al terrorisme ". "Mackenzie, que actua com a pastor, és de fet un criminal terrible", ha manifestat, abans d'especificar que "els terroristes usen la religió per promoure els seus actes atroços".

Per la seva banda, Kithure Kindiki ha obert la porta a una regulació més gran dels espais de culte al país després del descobriment de les fosses comunes a Kifili.