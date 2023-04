Diaris / Arxiu

La repressió del règim de Xi Jinping a la Xina contra els periodistes i les veus dissidents continua en marxa. Cheng Lei, Li Yanhe, Zhang Zhan i Dong Yuyu són només alguns dels professionals de la comunicació que han estat empresonats per fer la seva feina.

Des que va arribar al poder el 2013, Beijing ha estat implementant una campanya en contra dels "rumors en línia" i els "continguts vulgars", encara que això és només una excusa per silenciar la premsa i assegurar que els mitjans de comunicació reflecteixin la voluntat del Partit.



L'anunci de la prolongació del mandat de Xi Jinping ha generat una gran preocupació pel que fa a la llibertat de premsa a la Xina. Segons el cap de l'Oficina de Reporters Sense Fronteres per a Àsia Oriental, Cédric Alviani, aquesta mesura permetrà al líder xinès continuar amb la campanya contra el periodisme, que ja fa una dècada que està en marxa.

En acabar l'últim Congrés del PCX, Alviani va advertir que la situació de la premsa a la Xina podria empitjorar encara més sota el mandat de Xi Jinping.

A la Xina, les autoritats treballen àrduament per manipular la narrativa i mantenir el país sumit en un hermetisme que dificulta la comunicació i la transparència en la informació. Per aconseguir això, persegueixen i empresonen periodistes i defensors de la llibertat de premsa, cosa que ha generat preocupació a tot el món.

Un informe de Reporters Sense Fronteres va revelar que més de cent periodistes estan empresonats a la Xina per informar els fets tal com van passar. Això col·loca el país en un dels primers llocs del rànquing que mesura la quantitat de treballadors de mitjans de comunicació detinguts a cada nació. Només és superat per l'Iran, on les protestes per la mort de Mahsa Amini han augmentat la tensió entre la societat i les autoritats.

Igual que a l' Iran, el govern xinès va aplicar una política extremadament rigorosa durant la pandèmia del coronavirus i va augmentar els controls. Segons Reporters Sense Fronteres (RSF), només el 2020 a Wuhan, ciutat on es va originar el brot de la malaltia, almenys deu periodistes van ser detinguts per informar sobre la situació sanitària allà.



Des del 2016 i sota la premissa de "lluitar contra el terrorisme", almenys 71 periodistes van ser detinguts per cobrir les campanyes contra els uigurs al nord-oest de la Xina. Encara que a gran part del món aquestes accions serien considerades normals, a la Xina es veuen com a actes d' espionatge i col·laboració amb els "enemics" , és a dir, les potències occidentals que busquen interferir i entrometre's al país.

"Parlar amb diplomàtics estrangers és essencial per als periodistes que cobreixen notícies internacionals", va dir Hsu, representant del Comitè per a la Protecció dels Periodistes a la Xina. Hsu va advertir sobre la situació d'aquests treballadors al país i es va referir específicament al cas de Yuyu. "És absurd i cruel jutjar Dong per espionatge", va afegir.

El règim xinès ha aplicat penes que van de tres a deu anys de presó , en casos lleus, per càrrecs d'espionatge, però poden incrementar-se fins a la cadena perpètua. Les famílies dels acusats, com en el cas de Dong Yuyu, solen evitar fer declaracions públiques per por d'enfadar les autoritats.

Tot i això, la preocupació de les organitzacions de drets humans no només se centra en la persecució contra la premsa i la por que això infon en la societat, sinó també en la manca de judicis justos per als acusats i les condicions inhumanes a les "presons negres" on són reclosos, sotmesos a tortures i on s'han registrat casos de mort de reclusos. RSF ha exposat aquestes situacions en investigacions complementàries.

La manca de protecció i les amenaces constants als periodistes han provocat que molts, incloent-hi corresponsals, abandonin el país per por de ser perseguits. Tot i això, això només reforça la postura de les autoritats.

L'absència de mitjans de comunicació estrangers al país, així com de mitjans privats que expressin crítiques a la narrativa oficial, permet al règim enfortir els seus canals de comunicació i difondre'n la perspectiva sense obstacles.