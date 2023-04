Joe Biden @ep

El president nord-americà Joe Biden va ucritificar en el passat un oponent per ser massa gran per al càrrec, tot i que era gairebé 20 anys més jove que ell actualment, segons ha publicat el NY Post.

Biden, que es va postular per romandre com a president malgrat tenir 80 anys, era un regidor local de Delaware de 29 anys el 1972 quan va dirigir la campanya cruel, i en última instància reeixida, per al Senat. Biden va criticar repetidament el llavors senador republicà Cale Boggs per ser massa gran, amb només 63 anys. Boggs era 23 anys més jove de l'edat que Biden tindrà al final d'un segon mandat com a president si guanya la reelecció.

El seu enfocament de campanya es va descriure en aquell moment a criticar Boggs per ser un "estimat pare". Biden confiava que guanyaria perquè “Cale no vol postular-se. Ha perdut aquesta vella brillantor als ulls que solia tenir”, va dir Biden a l'extint diari Delaware Evening Journal.

La campanya de l'actual president dels Estats Units es va basar a criticar repetidament Boggs per ser massa gran per comprendre la vida moderna, va assenyalar CNN. "Per Cale Boggs, un impost injust va ser l'impost de capitació del 1948. Per a Joe Biden, un impost injust és l'impost sobre la renda del 1972", va dir llavors a la premsa. Rambién va acusar Boggs d'estar massa preocupat per Rússia mentre ignorava problemes interns del país com el crim, una crítica que Biden enfronta avui.

“Una de les diferències més grans entre Cale Boggs i Joe Biden són les coses que els preocupen”, va dir llavors a la ràdio, segons CNN. “A l'època de Cale Boggs, quan governava Stalin, els nord-americans tenien visions dels soldats russos als nostres carrers. A l'època de Joe Biden, els nord-americans tenen visions de criminals nord-americans als nostres carrers”, va afirmar.

L'enfocament de Biden va ser criticat per altres senadors, però finalment la seva campanya va funcionar i es va acabar portant la victòria. El titular d'Associated Press en aquell moment deia: "Biden va emfatitzar l'edat per derrotar Boggs, de 63 anys". Ara, la campanya que un dia va fer triomfar a l'actual president dels Estats Units se'l pot tornar en contra.