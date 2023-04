Immigrants davant de la seu d'Acnur a Tunísia @ep

El repunt del trànsit de migrants a la Mediterrània central s'ha fet palès a les costes de Tunísia , on aquests dies un centenar de migrants i refugiats han perdut la vida, segons un responsable sanitari de la ciutat de Sfax, que ha confirmat la seva arribada de tots aquests cossos al dipòsit de cadàvers local.

La Guàrdia Costera ha assegurat que només dilluns i dimarts va interceptar 17 embarcacions amb un total de 524 migrants, la majoria procedents d'Àfrica subsahariana . També hi havia tunisians, en concret 75, mentre que 71 més van ser arrestats quan es preparaven per travessar el mar.

Les autoritats xifren en més de 1.800 els arrestos des de diumenge en un país que ha esdevingut punt de pas clau en la ruta migratòria cap al sud d'Europa, en particular per assolir les costes d'Itàlia. Les sortides des de Tunísia s'han disparat des que el president, Kaïs Saïed, va anunciar un enduriment de la vigilància.

L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) estima que més de 660 migrants i refugiats han mort aquest any a la zona central del Mediterrani, una xifra conservadora tenint en compte que hi pot haver desenes de persones que desapareixen al mar sense deixar rastre.