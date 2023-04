Militars a Kenya, Arxiu EP

La policia de Kenya ha exhumat 47 cossos a prop de la ciutat costanera de Malindi, mentre investiguen un predicador que, segons es diu, els va dir als seus seguidors que es morissin de gana per trobar-se amb Jesucrist.

Hi havia cossos de nens entre els morts, i les exhumacions encara no s'han acabat.

Les tombes poc profundes es troben al bosc de Shakahola, on 15 membres de l'Església Internacional Good News van ser rescatats la setmana passada.

El líder de l'església, Paul Makenzie Nthenge, està sota custòdia policial, tot esperant comparèixer davant el tribunal. L'emissora estatal KBC el va descriure com un "líder de culte" i va informar que fins ara s'han identificat 58 tombes.

Es creu que una de les tombes conté els cossos de cinc membres de la mateixa família: tres nens i els pares. Nthenge ha negat haver actuat malament, però se li ha negat la llibertat sota fiança. Insisteix que va tancar la seva església el 2019.

Suposadament els va dir als seus seguidors que es matessin de gana per "conèixer Jesús". El diari kenià The Standard va dir que els patòlegs prendran mostres d'ADN i faran proves per determinar si les víctimes van morir de gana.

La policia va arrestar el Sr. Nthenge el 15 d'abril després de descobrir els cossos de quatre persones sospitoses d'haver mort de gana. Victor Kaudo, del Centre de Justícia Social de Malindi, va dir a Citizen TV que "quan estem en aquest bosc i arribem a una àrea on veiem una creu gran i alta, sabem que això significa que hi ha més de cinc persones enterrades allà".

El Sr. Nthenge suposadament va nomenar tres pobles Natzaret, Betlem i Judea i va batejar els seguidors en estanys abans de dir-los que dejunessin, informa The Standard.