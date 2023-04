Dos soldats, de l'exèrcit ucraïnès, caminen per una antiga fàbrica destruïda per la guerra a la línia del front, a 19 de febrer de 2022, a Avdiivka, Oblast de Donetsk (Ucraïna).

Almenys set persones han mort aquest divendres per l'impacte d'un projectil disparat per Ucraïna contra un autobús a la ciutat de Donetsk , capital de la província homònima (est), segons han denunciat les autoritats instaurades per Rússia a la zona, ocupada al marc de la invasió desencadenada el 24 de febrer de 2022.



"Segons les dades preliminars, set persones han mort a la zona de l'antic supermercat Ukraine quan pujaven a un autobús de la línia 25" , ha manifestat l'alcalde de la ciutat, Oleksiy Kulemzin, en un missatge al compte a Telegram. "La informació està sent comprovada", ha recalcat.



Per la seva banda, el líder de l'autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha manifestat a Telegram que "hi ha més de deu ferits" pels "brutals atacs amb artilleria" per part d'Ucraïna contra "barris centrals de la capital de la república". Així, ha dit que han estat aconseguits un hospital i diversos edificis residencials.