BBC / Arxiu

El president de la radiotelevisió pública britànica BBC , Richard Sharp, ha presentat aquest divendres la dimissió després de facilitar un préstec a Boris Johnson abans que el llavors primer ministre del país el nomenés a càrrec de l'ens.

Sharp, exempleat de les entitats financeres JP Morgan i Goldman Sachs , ha reconegut que va facilitar un préstec per valor de 800.000 lliures (uns 900.000 euros) a Johnson pel que es va tractar d'una violació a priori -- i, en les seves paraules, "involuntària" -- del codi de conducta de la BBC.

Un informe de conducta sobre Sharp ha revelat, concretament, dos conflictes d'interessos: primer, que Sharp va informar Johnson que volia el càrrec abans de presentar oficialment el novembre del 2020 la seva candidatura i, en segon lloc, que va presentar el milionari canadenc Sam Blyth al llavors secretari del gabinet de Govern, Simon Case, per "ajudar (a Johnson) a les seves finances personals).

"En retrospectiva, tant de bo se m'hagués acudit esmentar aquest possible conflicte d'interessos ", ha declarat Sharp en una entrevista concedida a la pròpia BBC, "i m'agradaria demanar disculpes per aquesta relliscada, per involuntari que fos, i per la distracció causada" .

Sharp, en relació amb la qüestió del préstec, ha reiterat que va actuar de "bona fe" i que va recordar al secretari del gabinet les normes de nomenaments en tot moment.

La junta de la radiotelevisió pública britànica, per part seva i en un comunicat oficial, ha confirmat que ha acceptat la dimissió de Sharp, a qui descriuen de totes maneres com una "persona íntegra" que ha complert les funcions del seu mandat, com a supervisor del mitjà i garant de la independència.

"Ha estat un veritable defensor de la BBC i de la seva missió, i del perquè aquesta corporació en un actiu que no té preu per al país, tant dins com fora de les seves fronteres", afegeix la nota.

Sharp romandrà al seu càrrec de forma interina fins que la seva dimissió es faci efectiva al juny.