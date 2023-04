Helicòpters Apache de les Forces Armades d'Estats Units - ep

Tres soldats van morir i un quart va resultar ferit quan els helicòpters Apache de l'Exèrcit dels Estats Units en què viatjaven van xocar a l'aire i es van estavellar a Alaska dijous, van dir les forces armades. L'accident va tenir lloc quan els dos helicòpters AH-64 Apache tornaven a Fort Wainwright a Fairbanks després d'un vol d'entrenament, va dir la 11a Divisió Aerotransportada.

Els helicòpters eren del 1er Batalló d'Atac, 25è Regiment d'Aviació amb base a Fort Wainwright. Els noms dels soldats no van ser revelats immediatament, en espera de la notificació dels familiars.

"Aquesta és una pèrdua increïble per a les famílies d'aquests soldats, els seus companys soldats i per a la divisió" , va dir en un comunicat el general Brian Eifler, comandant general de l'11a Divisió Aerotransportada. "Els nostres cors i oracions estan amb les seves famílies, amics i éssers estimats, i estem posant a disposició tots els recursos de l'Exèrcit per recolzar-los".

Dos soldats van morir al lloc de l'accident i el tercer va morir camí a l'hospital, va dir l'exèrcit.

El soldat ferit estava sent tractat al Fairbanks Memorial Hospital, va dir.

La causa del xoc està sota investigació. L'accident va passar a prop de Healy, un poble al sud-oest de Fort Wainwright.

Fort Wainwright, una base de l'Exèrcit a Fairbanks, es va establir el 1938. És la llar de diverses unitats, inclòs l'Equip de Combat de la 1a Brigada Stryker i la 25a Divisió d'Infanteria.

L'AH-64 és un helicòpter d'atac que té una tripulació de dos, un pilot i un artiller copilot, segons el lloc web de l'Exèrcit.

Al març, nou soldats van morir a Kentucky quan dos helicòpters Black Hawk de l'Exèrcit es van estavellar en un exercici d'entrenament a l'oest de Fort Campbell.