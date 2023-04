La ministra de Defensa, Margarita Robles / @EP

Espanya, França i Alemanya han segellat a Madrid la seva aliança per a la construcció del futur avió de combat europeu (FCAS/NGWS), amb una data de llançament prevista per al 2040 i una inversió de 8.000 milions d'euros, Espanya ja té pressupostats 2.500.

Els ministres de Defensa dels tres països --Margarita Robles, Sébastien Lecornu i Boris Pistorius-- han mantingut una reunió que serveix com a "impuls polític" per al desenvolupament del projecte, la pròxima fase del qual serà la construcció dels simuladors.

És un sistema complet de combat que inclou els avions caça de nova generació, un nou motor, un sistema de drones, un núvol de combat, sensors i tecnologia de baixa observabilitat; a més a més d'un laboratori de simulació per integrar tots els components.

Davant d'una àmplia representació de la indústria implicada en el projecte, els ministres han confirmat l'any 2040 com a data de llançament malgrat alguns retards a les primeres fases. "Aquest acte subratlla la importància d'Europa i de l'Europa de la defensa -ha reivindicat Robles-. Invertir en defensa és invertir en pau, llibertat i seguretat".

Segons ha assegurat, es tracta d'un projecte "essencial" per a les forces aèries dels tres països i també per al desenvolupament de les indústries. Exerceixen el paper de coordinars nacionals Dassault Aviation per part de França, Airbus per Alemanya i Indra per Espanya.

A més, ha revelat que hi ha altres països que s'han mostrat interessats a sumar-se al projecte, cosa que Espanya, França i Alemanya veuen amb bons ulls per afavorir-ne l'expansió internacional.

EUROPA DE LA DEFENSA

Robles ha recordat que el Govern espanyol ja ha compromès un pressupost de 2.500 milions d'euros i ha explicat que la reunió d'aquest divendres ha servit per seguir impulsant el projecte, "sense pressa però tampoc amb cap pausa".

"És important el lideratge polític que nosaltres representem. Si no mantenim les regnes fortes se'ns desmandaran els cavalls", ha afegit el ministre alemany, que creu que el projecte serveix per impulsar la col·laboració europea en defensa.

Per part seva, el seu homòleg francès ha apuntat que la guerra d'Ucraïna ocupa la urgència del debat polític però creu que no cal ser "miops" perquè "el món segueix donant voltes" i cal preveure les necessitats per a dins de 20 o 30 anys.

"El món segueix girant i hi ha grans competicions a tot el món. Els europeus el que s'estan jugant és el futur, existirem en el terreny mundial?, en l'àmbit industrial?, el militar? O ens convertirem en vassalls i serem dependents?", ha preguntat.