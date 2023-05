Foto: Flickr

La regió del Sahel i la Banya d'Àfrica es troben enmig d'una acumulació de crisis i conflictes. Aquestes zones estan bregant amb la pobresa extrema, les desigualtats notòries, el canvi climàtic, l'impacte econòmic de la COVID-19 i l'augment exponencial dels preus dels aliments, els combustibles i els fertilitzants.

Davant d'aquestes circumstàncies, es preveu que al Sahel central (que inclou països com Mali, Níger i Burkina Faso) 7,6 milions de persones necessitaran assistència alimentària el 2023. Alhora, a la Banya d'Àfrica, s'estima que una persona mor de gana cada 36 segons a Etiòpia, Kenya i Somàlia, zones que han estat devastades per la sequera.

A Kenya, Etiòpia i Somàlia , s'estima que un total de 18,6 milions de persones estan en situació d'inseguretat alimentària aguda. Només a Somàlia, 7,1 milions de persones (el 45% de la població total) es trobaven en aquesta situació entre el juny i el setembre del 2022, incloses més de 213.000 en situació de fam en determinades zones del país.

El Sudan del Sud , ubicat a l'oest dels països esmentats, també enfronta una situació crítica, on més de la meitat de la població, o 7,7 milions de persones, enfronten inseguretat alimentària aguda.

Mali es troba en la pitjor crisi alimentària i nutricional dels darrers deu anys. Aquesta crisi corre el risc d'accelerar-se ràpidament a les zones afectades a causa de diverses raons, com la temporada d'escassetat pastoril i agrícola primerenca, l'esgotament accelerat de les existències, la renovació desigual de les pastures, l'augment inusual dels preus i l'impacte de la inseguretat. Níger també enfronta les mateixes conseqüències, amb una caiguda en la producció de cereals de gairebé un 40% a causa dels xocs climàtics recurrents i els conflictes en curs. A Burkina Faso , l'escalfament global provocarà una reducció addicional del 15% al 25% en la producció de cereals, i la producció d'aliments bàsics com el mill i el melca corre el risc de col·lapsar un altre 25% si l'escalfament global supera els 2 °C.

Arreu del món, el canvi climàtic està agreujant la situació de milions de persones que pateixen gana.

Els fenòmens meteorològics extrems cada cop més nombrosos i violents redueixen la capacitat de les poblacions pobres per contrarestar la gana i fer front a crisis futures, especialment als països de baixos ingressos.

Somàlia, Sudan del Sud, Etiòpia i Kenya s'enfronten a la pitjor sequera que no hagin vist mai. L'any 2022 va ser el cinquè any consecutiu amb pluja insuficient o nul·la en algunes àrees, i el pronòstic també és negatiu per al 2023. A Somàlia i el Sudan del Sud, s'espera que el nivell de fam arribi al punt màxim l'abril del 2023.

L'IMPACTE DE LA CRISI ALIMENTÀRIA A L'ÀFRICA SUBSAHARIANA A LA CREIXENT DESIGUALTAT

La regió del Sahel té un gran potencial humà i de desenvolupament però lamentablement s'enfronta a una crisi multidimensional. Les profundes desigualtats que hi ha entre diferents estrats de la població alimenten nombroses crisis i conflictes a la regió: polítics, de desplaçament forçat, humanitaris, econòmics, ambientals, climàtics, alimentaris i de seguretat.

A més, a causa de la desigualtat de gènere profundament arrelada en certes cultures a tots els continents, les dones, especialment les agricultores, són les més afectades per la inseguretat alimentària, el canvi climàtic i la discriminació. Mali, on més del 50% de les dones es dediquen a l'agricultura, només el 5% són propietàries legals de la terra que cultiven.