L'edifici Rana Plaza, un complex tèxtil de vuit pisos a Daca, la capital de Bangla Desh, va col·lapsar fa una dècada matant més de 1,100 persones i deixant més de 2,600 ferides. Aquest tràgic succés va portar a la creació de l' Acord sobre Incendis i Seguretat d'Edificis a Bangla Desh, que va ser adoptat per més de 220 marques el 2013. Recentment, s'ha llançat un nou Acord Internacional per ampliar-ne l'abast, encara que encara hi ha molt per fer, ja que moltes marques conegudes no han signat el nou acord, com Levi's, Amazon, Decathlon o Patagonia.

La Confederació Sindical Internacional (CSI) ha compilat dades sobre els drets dels treballadors a tot el món i ha conclòs que Bangla Desh es troba entre els deu pitjors països del món en aquest àmbit, juntament amb nou països més. Només uns quants països, tots ells a Europa, han rebut l' aprovació en el respecte cap als drets dels treballadors, mentre que el 87% dels països han violat el dret de vaga dels seus treballadors el 2022.

El sector de la confecció és la indústria més important de Bangla Desh, que ocupa més de 4.5 milions de persones. No obstant això, el país va rebre una puntuació de 5 pel que fa al respecte dels drets dels treballadors, cosa que significa que aquests drets no estan garantits. En general, la situació dels drets dels treballadors va empitjorar a la regió d'Àsia-Pacífic en comparació de l'any anterior, i les autoritats de Bangla Desh van respondre amb brutalitat a les vagues dels treballadors.

La CSI compila el seu informe a través de qüestionaris enviats a sindicats nacionals de tot el món i cada país s'analitza en relació amb 97 indicadors per crear un índex que reflecteixi les violacions dels drets dels treballadors. L'informe de la CSI demostra que encara queda molt per fer a la lluita pels drets dels treballadors.