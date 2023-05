Un nen va a l'escola amb la motxilla - UNSPLASH

El districte escolar de Flint, Michigan (Estats Units) , va anunciar la setmana passada que prohibiria als estudiants portar motxilles enmig d'una amenaça més gran de violència armada a les escoles de tot el país. En una carta als pares datada el 27 d'abril i compartida al lloc de l'organització, les Escoles de la Comunitat de Flint van dir que a partir d'aquesta setmana, els estudiants ja no podran portar motxilles, fins i tot les fetes de plàstic transparent, als edificis escolars. L'avís ha afegit que els estudiants només poden portar carteres petites amb articles personals com bitlleteres, claus i telèfon, bosses de plàstic transparent amb roba de gimnàstica i tuppers per al menjar, segons informa People .

"A tot el país, hem vist un augment en el comportament amenaçador i el contraban, incloses les armes, que s'introdueixen a les escoles a tots els nivells" , va dir el superintendent de les escoles comunitàries de Flint, Kevelin Jones, que va assenyalar a una declaració separada a l'estació de notícies local Mid-Michigan Now. que "les amenaces, tant en línia com en persona, estan passant a un ritme alarmant".

Jones ha dit que les motxilles "fan que sigui més fàcil per als estudiants amagar armes" , i fins i tot les motxilles transparents no resolen el problema perquè les armes podrien "desmuntar-se" i amagar-se a les butxaques de les motxilles, llibres o altres articles.

"En prohibir les motxilles del tot i afegir una presència de seguretat més gran a tot el districte, podem controlar millor el que es porta als nostres edificis", va dir Jones. "En base als problemes que seguim veient a tot el país pel que fa a la seguretat escolar, creiem que aquesta és la millor solució per a aquells a qui servim", ha afegit.

Segons Kevelin Jones, la decisió va ser aprovada per la Junta d'Educació de Flint, l'administració i els directors del districte i compta amb el suport total del Departament de Policia de Flint.

L'anunci es produeix després que Flint Southwestern Classical Academy, que es troba sota les Escoles de la Comunitat de Flint, va ser tancada durant dos dies a causa d'una "amenaça", segons Mid-Michigan Now.

El districte escolar no va revelar quina era l?amenaça, però va dir en un comunicat a l?estació de notícies que "van augmentar els nostres protocols de seguretat i procediments d?entrada i van afegir personal de seguretat addicional" arran de l?incident. També van animar els estudiants al seu comunicat a no portar motxilles “si no les necessitaven” en aquell moment.