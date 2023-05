McDonald's a Louisville, Kentucky @google maps

Han descobert que dos nens de 10 anys treballaven en torns no remunerats en un McDonald's de Kentucky ( EUA ), de vegades fins a les 2 am Els menors, que no han estat identificats, van preparar i van servir menjars al McDonald's de Louisville, van treballar a l'autoservei ia la caixa registradora i van haver de netejar el local.

A un fins i tot se li va permetre treballar a la fregidora, una tasca que es considera il·legal per a qualsevol persona menor de 16 anys, ja que involucra 'equip perillós'.

Els dos nens són només alguns dels 305 nens menors de 16 anys que els investigadors de la Divisió d'Hores i Salaris del Departament de Treball dels Estats Units van descobrir que treballaven il·legalment als restaurants McDonald's a Kentucky, Indiana, Maryland i Ohio.

Aquesta circumstància s'ha produït quan les empreses de tot el país recorren treballadors més joves per fer front a l'escassetat de mà d'obra, i alguns estats aproven projectes de llei per suavitzar les lleis de treball infantil.

Segons el Departament de Treball, es va descobrir que 62 restaurants McDonald's van violar les lleis de treball infantil.

La vicepresidenta sènior i directora de personal de McDonald's, Tiffanie Boyd, ha enviat un comunicat eDaily Mail: “Aquests informes són inacceptables, profundament preocupants i van contra les altes expectatives que tenim per a tota la marca McDonald's. No se'ns escapa la important responsabilitat que tenim per garantir una experiència positiva i segura per a tots sota els Arcs'” es llegeix al comunicat.

"Sé com és d'important que cada restaurant fomenti una cultura de seguretat. Com a mare el fill adolescent de la qual va treballar amb orgull al nostre McDonald's local, sento això a un nivell molt personal. Estem compromesos a garantir que els nostres franquiciats tinguin els recursos que necessiten per fomentar llocs de treball segurs per a tots els empleats i mantenir el compliment de totes les lleis laborals”, afegeix Boyd.