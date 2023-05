Fitxer - Imatge d'arxiu d'un accident a Egipte

Almenys 14 persones han mort i 25 han resultat ferides després d'un accident de trànsit d'un autobús de passatgers i un vehicle de transport pesant, després de col·lidir en una carretera del centre d' Egipte aquest dimecres.



L'accident s'ha produït a la carretera entre Jariyà i Asiut, al centre del país, segons ha recollit el portal egipci de notícies Shorouk News. El general Mohammad Abu al-Layl, dels serveis d'emergència de Nueva Valle, ha confirmat el succés i ha informat que els ferits han estat traslladats a l'Hospital d'Al-Jarija.



A més, el governador de Nova Vall, Mohammad al Zamlot, ha detallat que a l'operatiu hi han participat 17 ambulàncies i ja s'està treballant per aclarir la carretera.



Així mateix, s'està treballant en l'aixecament de cadàvers i en la investigació per determinar les causes de l'accident, que encara no se saben.