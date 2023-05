Foto: Europa Press

L' ultradretà Partit Republicà de Xile ha arrasat a les eleccions del Consell Constitucional en aconseguir 23 membres d'un total de 50 que s'encarregaran de redactar un nou projecte de Constitució que busca substituir l'actualment vigent, aprovada el 1980 a l'empar del dictador Augusto Pinochet.

Amb el 95,13% de les paperetes escrutades, el Partit Republicà ha obtingut el 36% dels vots (3,3 milions), i s'ha convertit en el partit polític més votat en una elecció des del retorn a la democràcia, segons ha informat El Mercurio.

En segon lloc hi ha la coalició oficialista Unitat per a Xile, que ha obtingut el 28,45% dels vots (2,6 milions), i en tercer lloc ha quedat l'agrupació conservadora Xile Seguro, amb el 21,1% de les paperetes (1,9 milions). La resta d'opcions (Tot per Xile, amb el 9%, i Pacte per la Gent, amb el 5,4%) no han obtingut representació a l'organisme.

A més, els vots nuls i blancs han irromput amb força als comicis, superant el 20%, sumant més de 2,5 milions de votants, tal com mostra l'escrutini proporcionat pel Servei Electoral de Xile.

BORIC RECONEIX LA DERROTA I SUBRATJA EL DIÀLEG

El president xilè, Gabriel Boric, que ha arribat debilitat a la cita amb la seva gran promesa, ha admès la derrota des del Palau de la Moneda, i ha convidat el Partit Republicà a no "cometre el mateix error" que va cometre la coalició, a referència a l'anterior procés constitucional, rebutjat en un referèndum el setembre del 2022.

"El procés anterior, i ho hem de dir, va fracassar entre altres coses perquè no vam saber escoltar-nos entre els qui pensàvem diferent. Vull convidar des de ja al Partit Republicà que ha obtingut una primera majoria inqüestionable en aquesta elecció a no cometre el mateix error que vam cometre nosaltres en el seu moment", ha declarat.

En aquest sentit, ha instat a utilitzar "el diàleg per resoldre les diferències": "Hem entès tots a tot l'espectre polític que la democràcia es defensa i enforteix sempre amb més democràcia i mai amb menys", ha afegit.

Boric ha considerat que tornen "a tenir una oportunitat de construir amb diàleg i trobo una nova Carta Magna que representi de la millor manera els anhels i el tipus de país que com a xilens volem viure".

"HEM DERROTAT A UN GOVERN FRACASSAT"

Per part seva, el fundador del Partit Republicà, José Antonio Kast, ha manifestat, després de la victòria de la seva formació, que "Xile ha derrotat un Govern fracassat" que ha estat "incapaç d'enfrontar la crisi d'inseguretat, migratòria".

"Avui podem respirar una mica més tranquils, una mica més alleujats i dir amb responsabilitat i amb esperança que avui és el primer dia d´un futur millor per al nostre país, és el primer dia d´un nou començament per a Xile", ha declarat.

Kast ha assenyalat que "no hi ha res a celebrar" perquè "Xile no està bé", però que poden "estar contents" per haver aconseguit "una meta important", en què "van triomfar les idees del sentit comú".