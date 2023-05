República del Congo / @EP

El balanç de morts per les inundacions registrades durant els últims dies a l'est de la República Democràtica del Congo (RDC) ha pujat a 411, segons les autoritats congoleses, que han decretat que aquest dilluns sigui un dia de dol oficial per commemorar les víctimes .

Thomas Bakenga, l'administrador del territori de Kalehe, situat a la província de Kivu Sud, ha assenyalat que el balanç provisional apunta a 390 morts, si bé es tem que la xifra segueixi augmentant durant les properes hores, mentre continuen els treballs de cerca i rescat a la zona.

Bakenga ha especificat que més de 270 persones ja han estat enterrades a Kalehe, mentre que al voltant d'un centenar de cadàvers encara estan flotant al llac Kivu, segons ha informat el portal congolès de notícies 7sud7.

En aquest sentit, Delphin Birimbi, president del marc de concertació de la societat civil en aquest territori, ha especificat en declaracions al portal congolès de notícies Actualité que fins ara s'han recuperat 351 cossos a les localitats de Nyamukubi i Bushushu, dues de les més afectades.

La societat civil local ha destacat a més que el nombre de desapareguts ronda els 5.500, sense que ara com ara les famílies dels damnificats hagin començat a rebre ajuda. A més, els cossos de les víctimes estan sent enterrats en diverses fosses comunes, cosa que ha provocat crítiques a les autoritats.

En aquest sentit, el premi Nobel de la Pau el 2018, Denis Mukwege, ha recalcat que “les autoritats han de garantir un enterrament adequat als morts”. "Després de la declaració del dol nacional, apilar cadàvers en una fossa comuna mostra una falta de respecte pels morts i les seves famílies i la negligència de les institucions", ha apuntat.

"Societat civil de Kivu Sud. Demanem un enterrament digne als compatriotes que van morir a Kalehe. Exhumem els cossos, identifiquem-los amb proves d'ADN, enterrem-los de forma individual i no en una fossa comuna", ha assenyalat al seu compte a la xarxa social Twitter.

El coordinador d'emergències de Metges Sense Fronteres (MSF) a Kivu Sud, Ulrich Crepin Namfeibona, ha explicat que "la situació a diverses localitats del territori de Kalehe és catastròfica després de les devastadores inundacions i els corriments de terra que van assotar aquesta zona de la província de Kivu Sud entre el 4 i el 5 de maig".

"El desastre es va produir durant la nit i, com que dijous era dia de mercat, la població de Bushushu era el doble del que és habitual", ha destacat.

La meitat del poble de Nyamukubi ha quedat destruït. A causa de les inundacions, la carretera principal entre Nyamukubi i Kalehe és impracticable, cosa que dificulta l'arribada d'ajuda humanitària, ha explicat el responsable de MSF.

"La necessitat més urgent per a nosaltres era organitzar l'evacuació de les persones greument ferides per garantir que rebin atenció mèdica oportuna i adequada", ha afegit.

MSF ha destacat que cal urgentment refugis, aliments i altres articles bàsics per a aquestes comunitats que "ho han perdut tot". "També veiem nens que han perdut els pares i necessiten protecció", ha advertit.