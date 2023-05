L'expresident dels Estats Units, Donald Trump / @EP

L?expresident nord-americà Donald Trump ha parlat després de conèixer-se el veredicte d?un jurat federal de Manhattan, que l?ha declarat culpable d?abusar sexualment de l?escriptora Elizabeth Jean Carroll el 1996, i d?anys després difamar-hi en contra quan va denunciar públicament l?assalt.

En una sèrie de vídeos publicats a través de la seva xarxa social 'Truth Social', Trump ha insistit que el seu judici "és una continuació de la caça de bruixes més gran de la història", i ho ha qualificat d'"un judici molt injust" . El veredicte, ha afirmat, és “una desgràcia per al nostre país”.

"Ni tan sols sé qui és aquesta dona, no la conec de absolutament res, és un altre frau, una caça de bruixes política", ha insistit reiteradament, al·legant als seus seguidors que "hem de lluitar, no podem deixar que el nostre país caigui en aquest abisme" ".

Com que es tracta d'un cas civil, Trump no s'enfronta a penes de presó, sinó que haurà de pagar cinc milions de dòlars (més de 4,5 milions d'euros) a Carroll.

Per part seva, la demandant ha mostrat la seva satisfacció amb el resultat del procés penal, ia través d'un comunicat ha mostrat el seu agraïment per la sentència, que és "una victòria no només per a mi, sinó per a totes les dones que han patit per no ser cregudes".

"Vaig presentar aquesta demanda contra Donald Trump per netejar el meu nom i recuperar la meva vida", avui el món finalment coneix la veritat", ha asseverat.

Carroll va declarar a finals d'abril davant la Justícia nord-americana haver estat violada a mitjans de la dècada dels 90 per l'expresident Trump, que aleshores no havia iniciat la seva carrera política i era conegut com un dels grans magnats del país.

El tribunal no ha considerat que hi hagués proves suficients per determinar si Trump va violar Carroll, però sí que ho ha considerat culpable d'abús sexual.

Aquest judici es dóna enmig dels renovats intents de Trump per tornar a la Casa Blanca a mesura que s'enfronta a altres processos legals, com la recent imputació per ocultar una sèrie de suborns pagats a l'actriu de cinema per a adults Stormy Daniels a canvi de silenciar un suposat esforç sexual.