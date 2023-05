Un mapa mostra la ubicació de l'estat de Sokoto, al nord-oest de Nigèria, on almenys 15 nens van morir en un accident de vaixell, segons funcionaris que van parlar el 10 de maig del 2023.

Almenys 15 nens van morir dimarts després d'enfonsar-se una embarcació amb desenes de persones a bord en un riu al seu pas per la localitat nigeriana de Dandeji , situada a l'estat de Sokoto (nord-oest), segons han confirmat les autoritats.



L'embarcació traslladava prop de 40 menors que buscarien fusta en una zona boscosa als voltants de la localitat, segons un resident local, que ha afegit que 15 cossos han estat recuperats mentre continuen les tasques de recerca.



El líder del consell local de Shagari, Aliyu Abubakar, ha confirmat el succés i ha indicat que les víctimes ja han estat enterrades, tal com ha recollit el diari nigerià 'Daily Post'. De moment no se saben les causes de l'enfonsament.