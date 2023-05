Foto: Europa Press

Els Estats Units es preparen per al canvi en la seva política migratòria que portarà la fi la mitjanit del dijous 11 al divendres 12 de maig (hora de Washington) del Títol 42, la legislació implementada pel Govern de l'expresident Donald Trump durant la pandèmia que permetia les devolucions en calent a les fronteres.

El Títol 8, el que existia anteriorment, entra en vigor novament aquest dijous, una política migratòria a què el president, Joe Biden, ha realitzat alguns canvis que només pretenen regularitzar la situació: "El que estem fent ara és fer la migració legal més àgil, i la migració il·legal més curta (...), perquè la gent sàpiga que hi ha una forma legal per arribar aquí i una altra que no ho és”.

LES AUTORITATS INSISTEIXEN: LES FRONTERES DELS EUA NO ESTAN OBERTES

Biden ha dit, un dia abans de la fi de la norma de l'era Trump, que l'únic que desitgen és que "les fronteres funcionin com cal i com estan dissenyades".

També ha intentat aclarir els dubtes sobre les mesures que entraran en vigor el secretari del Departament de Seguretat Nacional, Alejandro Mayorkas, que ha explicat en una roda de premsa aquest dimecres que estan intentant tenir una comunicació més directa amb els migrants que pretenen viatjar als Estats Units.

"Estem deixant molt clar que les nostres fronteres no estan obertes, que creuar irregularment és contrari a la llei i que els que no reuneixin els requisits per rebre ajuda seran tornats ràpidament", ha afirmat a la presentació d'una campanya digital dirigida als migrants amb imatges de persones sent deportades del país.

Durant la seva compareixença també ha enviat personalment un missatge directe cap als migrants, demanant que "no creguin les mentides, no escoltin els traficants", i deixant clar que "això serà el que us passi: sereu tornats".

NOVES MESURES

Funcionaris del Govern han anunciat aquest dimecres noves mesures de seguretat per a les persones que siguin "elegibles per a l'expulsió accelerada", un pla "integral, multiagència i multinacional basat en l'aplicació de la llei, la dissuasió i la diplomàcia per gestionar humanitàriament la frontera ".

Com a part d'aquesta nova normativa, les famílies que puguin ser deportades però que expressin la intenció de sol·licitar asil o que presentin raons creïbles per les quals podrien córrer perill als seus països d'origen, podran ser ateses més ràpidament.

Tot i així, fins al moment de la seva vista, hauran d'adherir-se a un toc de queda i portaran una turmellera localitzable per ser monitoritzats. A més, si finalment es nega la petició d'asil, seran deportats en menys de 30 dies.

També seran deportades en aquell moment (devolució en calent) les persones que siguin detectades entre diversos punts d'encreuament a la frontera. A més, els migrants que no hagin sol·licitat asil en un tercer país (per exemple, si han creuat des d'un país centreamericà a Mèxic i per això als Estats Units), no tindran dret a fer-ho als Estats Units.

Aquestes mesures se sumen a les ja anunciades aquestes setmanes pel Govern, que ha informat de l'obertura de Centres de Processament a diversos països llatinoamericans, amb l'objectiu que els migrants rebin assessorament abans d'iniciar el camí irregular per conèixer així les vies legals .

NOMBRE RÈCORD DE MIGRANTS A LA FRONTERA SUD

En els últims dies, centenars i fins i tot milers de persones s'han concentrat en diferents punts de la frontera sud dels Estats Units amb Mèxic, alguns esperant que el rellotge marqui la mitjanit del dia assenyalat per intentar creuar en aquell moment, mentre que altres intenten travessar-la abans que s'incrementi la presència policial a la zona.

Les autoritats han confirmat que, dimarts passat, el nombre de persones que van creuar irregularment la frontera va ser d'11.000 migrants, amb els centres de processament a les ciutats nord-americanes frontereres saturats.

De fet, dimecres passat 10 s'ha traslladat diverses desenes de persones que ja es troben a la ciutat nord-americana d'El Paso (Texas) a altres centres de l'interior del país, en un esforç per alliberar aquest punt abans de la previsible entrada de més persones.

A més, els mitjans presents a la zona reporten un nombre cada vegada més gran de persones en punts com l'encreuament mexicà de Ciudad Juárez, frontera amb El Paso, on s'enfronten a temperatures de més de 30 graus centígrads gairebé sense llocs a l'ombra, i on vents molt forts han provocat una tempesta de sorra a l'àrea que ja dura diverses hores.