Putin amb les seves tropes / @EP

El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov , ha afirmat que l'operació a Ucraïna està sent "molt, molt difícil", i ha reconegut que els objectius inicials de la invasió russa "estan encara lluny de la seva completa execució".

En una entrevista amb la cadena sèrbia ATV, Peskov ha actualitzat la situació al front, acusant Occident d'estar allargant la contesa: "Per què ha passat un any i encara queda tant per fer? L'operació militar especial va començar com un conflicte entre Rússia i Ucraïna (...) Però en realitat en aquell moment era difícil imaginar que els membres de l'OTAN, els Estats Units i els països europeus, primer indirectament i després directament, interferirien en aquest conflicte”.

També ha assegurat que allò que Rússia fa "no és la guerra" , ja que "fer la guerra és una cosa completament diferent, és la destrucció total de la infraestructura, la destrucció total de les ciutats, etc". "No fem això", ha insistit el portaveu, "estem tractant de salvar la infraestructura i estem intentant salvar vides humanes".

Sobre l'ofensiva a Bajmut, Peskov creu que "serà posada sota control rus" tard o d'hora, encara que ha qualificat els combats a la ciutat ucraïnesa de "força intensa".

També ha negat les declaracions del Grup Wagner , que han acusat Rússia de no enviar els soldats necessaris a la ciutat i als militars russos d'abandonar els seus llocs: "No esmentaré el nom de ningú, però diré que, independentment del que diguin i de les declaracions que facin, parlem de les forces armades de la Federació Russa. Aquestes són totes les forces russes, són totes les mateixes i persegueixen sempre el mateix objectiu”.