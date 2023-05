Foto: Europa Press

Irina Tsybaneva , una dona russa de 60 anys, ha estat condemnada a 2 anys de presó per escriure una nota amb el text "Heu criat un monstre i un assassí", que va portar a la tomba dels pares de Vladimir Putin. Tot i això, no haurà d'entrar a la presó, ja que la justícia va decretar la suspensió de la pena, és a dir, haurà de complir una sèrie de condicions per no acabar entre reixes.

La dona va deixar l'escrit l'octubre passat, en la vigília de l'aniversari del màxim mandatari del país. "Pares d'un maníac, portin-lo a casa seva. Ell causa tant dolor i problemes. El món sencer resa per la seva mort. Mort a Putin", afegia el contundent text.

Segons la justícia russa, Tsybaneva és culpable de profanar llocs d'enterrament motivats per l'odi polític, encara que la seva defensa va argumentar que no ho era, ja que no va profanar físicament la tomba ni va voler publicitar la seva acció, ja que va dipositar el missatge en un petit rotllo al costat de la tomba.

En la compareixença, la dona va assegurar que havia vist imatges i notícies de la guerra d'Ucraïna i que va sentir "por". "No ho vaig poder suportar, em vaig sentir molt malament. Tot just recordo escriure la nota, encara que sóc conscient que vaig sucumbir a les meves emocions i vaig fer una cosa irracional", va afegir.