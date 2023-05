Volodimir Zelenski @ep

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski , no podrà parlar durant la final del concurs Eurovision Song Contest , que se celebra aquest dissabte i on Ucraïna, com a guanyadora de l'edició de l'any passat, és coorganitzadora amb el Regne Unit, que va quedar en segon lloc.

Ho ha comunicat la Unió Europea de Radiodifusió, organitzadora del certamen retransmès per tot Europa i en nombrosos països de la resta del món, que a través d'un comunicat ha recordat que “ Eurovisió és un programa d'entreteniment internacional que respon a unes estrictes normes i principis establerts des de la seva creació ”.

Com a part d'aquestes normes, van explicar, es prohibeix fer comentaris polítics o d'índole similar, i per això van rebutjar la petició del president d'Ucraïna, que encara que consideren té "intencions admirables", no es correspon amb les regles de l'organització.

Ucraïna va obtenir una victòria aclaparadora --especialment pel vot del públic-- a l'edició del 2022 del concurs europeu, celebrada poc més de dos mesos després de l'inici de la guerra. Com a segon país a la classificació, Regne Unit es va oferir voluntari per organitzar el concurs al seu territori, atesa la continuació del conflicte a Ucraïna.

Ja s'han celebrat dues semifinals a la ciutat de Liverpool, on s'han deixat veure nombrosos homenatges a Ucraïna i els seus ciutadans, amb actuacions d'artistes d'aquest país i mencions constants a la solidaritat i unió a través de la música, sense arribar a esmentar directament cap tema polític, com marca la regulació de la Unió Europea de Radiodifusió.