Policia a Kenya - Arxiu - EP

Les autoritats de Kenya han elevat a 150 el nombre de cossos exhumats en uns terrenys utilitzats per una secta cristiana en una zona boscosa a Shakahola, al nord del país, un succés que ha provocat una onada de crítiques i ha derivat en la detenció del líder del grup, que podria arribar a ser imputat per càrrecs de terrorisme.



La comissionada de la Policia de la regió Costa, Rhoda Onyancha, ha especificat que durant les últimes hores han estat recuperats cinc cossos més, després de l'inici dimarts d'una segona ronda d'exhumacions a la zona, mentre que el nombre de rescatats a Shakahola puja a més de 70.

Així mateix, Onyancha ha recalcat que la xifra de desapareguts que podrien estar vinculats amb les activitats de la secta ha continuat augmentant i ja frega els 600, tal com ha recollit el diari kenià 'The Nation'.



Els principals líders de la secta, encapçalada per Paul Mackenzie, van instar els adeptes a practicar el dejuni fins a la mort sota la promesa que es trobaran amb Jesucrist en una nova vida. El president de Kenya, William Ruto, ha descrit Mackenzie com un "terrible criminal".