Més de 64 milions de turcs estan cridats a les urnes en un moment en què el país enfronta una crisi econòmica i ha estat afectat per devastadors terratrèmols. | @EP

A les 8.00 del matí, hora local, van començar les eleccions presidencials i parlamentàries en un país el futur polític del qual depèn dels resultats d'aquests comicis. En aquestes eleccions, l'actual president s'enfronta a un fort desafiament per part d'un candidat recolzat per una coalició de partits opositors.

No es permetrà la difusió de notícies relacionades amb les eleccions fins a les 18.00, hora local, i la premsa no podrà informar sobre els resultats fins a les 21.00, llevat que la Comissió Electoral decideixi aixecar aquesta restricció abans. Aquests comicis són especialment significatius, ja que coincideixen amb el centenari de la fundació de la república secular del país i amb un aniversari d'uns comicis en què el partit de l'actual candidat opositor va patir una dura derrota.

El president en funcions, que ha governat Turquia durant gairebé 20 anys, s'enfronta a una forta competència a les urnes, amb alguns sondejos indicant que el candidat recolzat per la coalició de partits opositors està liderant les enquestes. Tot i que el president tenia inicialment assegurada una victòria electoral, la crisi econòmica del país, incloent-hi una inflació del 50%, i els terratrèmols que han devastat el sud de Turquia, causant més de 50.000 morts, han afectat les seves aspiracions.

Turquia va canviar el seu sistema polític de parlamentari a presidencial el 2018, impulsat pel president en funcions. El president és elegit per sufragi universal i necessita obtenir més de la meitat dels vots per guanyar en primera volta. En cas que cap dels candidats obtingui prou vots, se celebrarà una segona volta dues setmanes després. A més, els turcs han de triar els 600 membres de la Gran Assemblea Nacional mitjançant un sistema de representació proporcional, en què els partits han d'obtenir almenys el 7% dels vots per obtenir escons. Les coalicions de partits són cada cop més importants per evitar que els partits més petits quedin sense representació.

Si la coalició del president no aconsegueix mantenir una majoria al Parlament, el president podria tenir dificultats per aplicar les seves polítiques en cas que aconsegueixi un nou mandat. Tot i això, les reformes impulsades pel president també li permeten triar el Govern.

Si el president guanya les eleccions, s'enfrontarà a acusacions d'inconstitucionalitat per part de l'oposició, ja que això seria el tercer període, cosa que la Constitució prohibeix. La Comissió Electoral va decidir que el comptador es va posar a zero el 2018 després de l'aplicació de la reforma del sistema després d'un referèndum.