Suècia aconsegueix la seva setena victòria, empatant Irlanda a la majoria dels triomfs en la història del certamen. | @EP

La sueca Loreen ha guanyat el Festival d'Eurovisió 2023, amb el seu tema "Tattoo" amb el que s'ha convertit en la primera dona que ha aconseguit guanyar el certamen dues vegades i li ha atorgat al seu país el setè Micròfon de Cristall, amb cosa que empata Irlanda com a estat amb més victòries. Blanca Paloma ha deixat Espanya al lloc 17 amb 100 punts, 95 del jurat i cinc del televot.

Suècia s'ha endut el festival a casa amb 583 punts, mentre que el segon lloc ha anat a parar a Finlàndia, amb 526 punts. En tercera posició, Israel amb 362 i completen el top cinc Itàlia i Noruega. Ucraïna, Bèlgica, Estònia, Austràlia i Txèquia han aconseguit els altres cinc llocs del Top 10. El fanalet vermell ha recaigut a Alemanya.

En declaracions davant de la premsa després del festival, Blanca Paloma ha considerat que "no és dolent" el resultat i ha assenyalat que tant ella com el seu equip estaven "preparats per a tot". A més, ha animat futurs candidats al Benidorm Fest "no deixin de presentar propostes d'arrel", perquè "la llavor està plantada".

L'artista ha assenyalat que aquesta ha estat una "empenta molt gran" i que li ha donat les "taules" de poder "sortir a aquest escenari com si fos casa seva". A més, ha assenyalat que ara treballarà al seu proper disc i en una gira de concerts aquest estiu.

Al jurat, Espanya ha aconseguit un novè lloc amb 95 punts, mentre que ha estat última en televot. La votació del jurat l'ha guanyat Suècia amb 340 punts, mentre que el televot se l'ha endut Finlàndia amb 376 punts.

Pel jurat, Suècia ha estat la guanyadora, seguida d'Israel, Itàlia, Finlàndia, Estònia, Austràlia, Bèlgica, Àustria, Espanya i Txèquia. Al televot, Finlàndia ha rebut 376 punts; seguida de Suècia, Noruega, Ucraïna, Israel, Itàlia, Croàcia, Polònia, Moldàvia i Albània.

El 67è Festival d'Eurovisió ja és història després de quatre hores de música i actuacions de 26 països que han començat amb Àustria i han finalitzat amb el Regne Unit.

El xou ha inclòs diverses aparicions estel·lars: des de Catalina de Cambridge al piano fins als artistes Joss Stone i Andrew Lloyd Weber, així com representants ucraïnesos d'anys anteriors, i antics guanyadors del festival. I és que aquest any, Ucraïna i el Regne Unit han coorganitzat el festival, després de guanyar el primer país i no poder organitzar-lo per la guerra.

Precisament, la guerra s'ha deixat sentir durant aquest festival. Mitjans ucraïnesos han informat de bombardejos sobre la ciutat de Ternópil durant l'actuació dels representants del país, Tvorchi, que provenen d'allà.

Altres dels moments del festival ha estat l'anunci de la tornada de Luxemburg a la competició el 2024. El petit país fa 31 anys que no hi participa, i durant la gala s'ha informat que la televisió luxemburguesa ha decidit retornar l'any que ve. Va ser un dels estats fundadors del festival i la seva tornada posa fi al hiat més llarg fins ara.