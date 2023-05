Erdogan (esquerra) i Kiliçdaroglu (dreta). Foto: Europa Press

El president turc i candidat a la reelecció, Recep Tayyip Erdogan , s'ha situat per sota del 50% dels vots per primera vegada des de l'inici del recompte de les eleccions presidencials del diumenge 14 de maig, per la qual cosa hi haurà una segona volta, el diumenge 28 de maig, entre l'actual mandatari i el seu principal rival, Kemal Kiliçdaroglu .

En concret, Erdogan ha aconseguit un 49,7% dels sufragis davant del 44,59% de Kiliçdaroglu, segons dades no oficials publicades per l'agència de notícies pública Anatòlia corresponents al 93,02% de l'escrutini.

Molt per darrere d'Erdogan i Kiliçdaroglu se situa el candidat Sinan Ogan, que aconseguiria un significatiu 5,29% dels vots i el suport del qual podria ser clau en una segona volta dels comicis.

Ogan ha comparegut després de conèixer-se els primers resultats per explicar que de moment no recolzarà cap dels dos candidats a la segona volta per part de l'Aliança Ata, una coalició dretana.

"Aquesta vegada no hi haurà anunci de qui recolza l'Aliança a la segona volta", ha apuntat. La decisió es prendrà després d?un procés intern.