Imatge de fitxer d'una bandera nord-americana

Un tribunal de la Xina ha declarat culpable aquest dilluns el ciutadà nord-americà John Shing-Wan Leung per haver presumptament comès un delicte d'espionatge, i per això l'ha condemnat a cadena perpètua.

El tribunal popular intermedi de Suzhou, a la província de Jiangsu, a l'est del país, ha determinat que l'acusat, resident a Hong Kong, és culpable d'espionatge, i per això l'ha privat de llibertat i drets polítics de per vida.

Així mateix, la justícia xinesa ha determinat que es procedirà a la confiscació de béns personals per valor de 500.000 iuans (66.100 euros), informa el diari xinès 'Global Times'.

Les relacions entre els Estats Units i la Xina han empitjorat els últims mesos, sobretot, després de la visita de polítics nord-americans a Taiwan, maniobres militars a la regió i per l'enderrocament d'un suposat globus espia xinès que va sobrevolar territori nord-americà.

El president nord-americà, Joe Biden, per part seva, viatjarà aquest dimecres cap a Hiroshima per assistir a la cimera del G7, on el mandatari tractarà amb els seus homòlegs temes com el suport a Ucraïna, el canvi climàtic o la seguretat alimentària.