El tribunal militar de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a Cisjordània va condemnar dos joves de 19 anys a 14 anys i sis anys i mig de presó i els va multar per violar una turista polonesa a prop de Betlem fa tres anys.

La participació d'un altre acusat encara està pendent de judici i un altre sospit encara no ha estat arrestat.

La turista i la seva parella van conduir cap a Beit Jala, prop de Betlem, el febrer del 2020.

Els dos condemnats, que tenien al voltant de 17 anys en aquell moment, feien autoestop per la mateixa zona juntament amb dues persones més.

En veure la parella, van bloquejar el seu automòbil perquè s'aturessin, mentre que un es va presentar dient ser un oficial de policia palestí.

Després de presentar-se, “van arrestar” la turista i la seva parella, amarrant aquest últim qui els suplicava que els deixessin anar abans d'agafar la víctima i violar-la per torns.

Els imputats van gravar part de l'incident i van obligar la víctima a mirar a càmera, mentre un sostenia un ganivet i l'altre s'assegurava que la seva parella no s'escapés. Quan van acabar, van robar els diners i les joies de la dona abans de punxar les llantes del seu cotxe i abandonar el lloc.

Els dos acusats, llavors menors d'edat, van ser detinguts per la policia de l'Autoritat Palestina, però van quedar en llibertat sis mesos després. Posteriorment, les FDI i la policia d'Israel els van arrestar i els van mantenir sota custòdia.

“L'actuació dels acusats es va dur a terme amb gran crueltat i inhumanitat. Un d'ells fins i tot portava un ganivet”, diu la sentència judicial recollida per Jerusalem Post. “Durant l'incident, tres dels atacants van cometre diversos actes de violació, simultàniament i un darrere l'altre. La víctima estava indefensa, plorant i pregant per la seva vida. Durant tot l'incident, cap dels quatre sospitosos no va mostrar ni una mica d'humanitat, compassió o misericòrdia cap a ella", afegeix.

La sentència mostra que la raó de la diferència en el càstig dels dos acusats té a veure amb el seu nivell de participació a l'incident en si.

"El primer acusat va ser activament dominant durant tot l'incident i va participar activament en les violacions", va dir la sentència. Tot i això, el segon acusat en realitat no va violar la dona, sinó que només va retenir la seva parella mentre els altres la violaven