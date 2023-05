Rússia ha anunciat plans per construir un poble a Moscou per a nord-americans i canadencs conservadors que vulguin evitar el discurs liberal, segons ha informat la setmana el mitjà estatal rus RIA Novosti.

Bandera russa oneja sobre el Gorky Park a Moscou - UNSPLASH

Els plans van ser anunciats per Timur Beslangurov, soci del bufet d'advocats VISTA Immigration, que, segons els mitjans russos, va estar involucrat en el desenvolupament del projecte.

“A la regió de Moscou, el 2024, començaran a construir un poblet per a nord-americans i canadencs que vulguin mudar-se. Unes 200 famílies volen emigrar per motius ideològics” , va dir Beslangurov en un discurs en un fòrum informat per RIA.

Segons la font, el projecte serà finançat per futurs immigrants a la regió, però requereix l'aprovació del govern regional.

Qui vol mudar-se al poble?



Beslangurov va afirmar que desenes de milers de persones han mostrat interès a mudar-se a Rússia i va afegir que aquestes persones no tenen ascendència russa.

“La raó és la inculcació de valors radicals: avui tenen 70 gèneres –referint-se a la diversitat LGTB– i no se sap què passarà després. Moltes persones normals emigren, incloses [les] que consideren Rússia, però enfronten enormes problemes burocràtics de la legislació migratòria russa”, va dir.

Ha afegit que el desig de mudar-se a Rússia és particularment fort entre els catòlics tradicionals que "creuen molt fermament en la profecia que Rússia continuarà sent l'únic país cristià del món".

La "profecia" a què fa referència l'advocat pot estar relacionada amb una interpretació d'Ezequiel 38 i 39 de l'Antic Testament. Segons algunes interpretacions, Rússia i altres països llençaran una gran guerra contra Israel. Les mateixes persones creuen que aquesta batalla passarà com a part de l'Armagedón.