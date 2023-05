L'expresident francès. Foto: Europa Press

Un tribunal de França ha ratificat aquest dimecres 17 de maig la condemna a 3 anys de presó contra l'expresident francès Nicolas Sarkozy en el marc d'un cas de corrupció i tràfic d'influències en una trama d'escoltes telefòniques, després que el mandatari apel·lés a la sentència al desembre.

El Tribunal d'Apel·lacions de París ha assenyalat que 2 dels 3 anys de la sentència queden suspesos, mentre que l'expresident no haurà d'entrar a la presó , ja que l'altre any de sentència en ferm podrà ser complert en arrest domiciliari i amb braçalet electrònic, segons ha recollit FranceInfo . Sarkozy veurà a més suspesos els seus drets civils durant aquests tres anys, per la qual cosa no podrà optar a càrrecs electes.

Així mateix, el seu advocat Thierry Herzog i l'exmagistrat Gilbert Azibert han estat igualment sentenciats a tres anys de presó, mentre que Herzog tindrà prohibit exercir la seva professió durant aquest període. "Herzog i Sarkozy són advocats i Azibert és un especialista en procediments penals. Cap dels tres no pot pretendre que desconeix les infraccions comeses", ha dit la presidenta del tribunal, Sophie Clement.

Sarzoky va ser condemnat el març de 2021 per delictes de corrupció i tràfic d'influències després que la Justícia francesa considerés provat que va fer ús de la seva posició per intentar obtenir informació sobre una investigació. La Fiscalia va acusar l'expresident d'obtenir el 2014 a través d'Herzog informació secreta, i per això hauria recorregut a Azibert, llavors al Tribunal de Cassació.

L'expresident, que va governar França entre el 2007 i el 2012, es va convertir en el primer antic cap d'Estat que s'asseia físicament a la banqueta dels acusats, ja que encara que el 2011 el seu antecessor a l'Elisi, Jacques Chirac, va ser condemnat a dos anys per delictes comesos durant la seva etapa com a alcalde de París, mai va arribar a trepitjar els tribunals per motius de salut