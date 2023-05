Inundacions a Itàlia @ep

El mal temps s'està convertint en un malson a Itàlia , especialment a la regió d' Emília-Romanya . Milers de persones han estat evacuades després que rius i pantans s'hagin desbordat –almenys 14 rius–. Al municipi de Cesena, les persones es van veure obligades a enfilar-se als sostres, en espera que els helicòpters les portessin a un lloc segur. A Forlì, l'alcalde va parlar de "la pitjor situació mai viscuda". Les escoles també van tancar aquest dimecres i el trànsit de trens es va aturar.

Segons La Stampa, el nombre de víctimes de la inundació és “dramàtic”, amb 8 morts. Un primer mort va ser trobat a la nit al municipi de Forlì. Vivia a la planta baixa d'una casa envaïda per l'aigua del riu Montone. També a Forlì, un home i una dona desapareguts van ser trobats morts. A Ronta di Cesena un home de 70 anys va ser trobat mort i el cos va ser recuperat pels bombers. També es va trobar el cos d'un home a la platja de Cesenàtic, a la costa de Zadina, mentre la dona continua desapareguda. Una altra víctima es va registrar a la província de Rávena, on un automòbil va ser atrapat per l'aigua. Les autoritats han notificat almenys dues víctimes més, que sumen les 8 reportades oficialment.

Segons les autoritats italianes, de moment hi ha 5.000 evacuats. El ministre de l'Interior, Matteo Piantedosi , ha confirmat una visita a les zones afectades, mentre que la primera ministra, Giorgia Meloni , ha participat en una reunió de crisi de manera telemàtica en la seva ruta cap al Japó, on va amb motiu de la cimera de caps dEstat i de Govern del G7.



"El Govern segueix de prop l'evolució dels esdeveniments i està preparat per intervenir amb les ajudes necessàries" , ha dit Meloni a Twitter, en un missatge de suport als afectats pel temporal. L?Executiu ha aprovat una primera ajuda de 10 milions d?euros.