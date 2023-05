Recurs. Pistola. UNSPLASH

Enmig del caos de la vida quotidiana als Estats Units , hi ha una ombrívola i pertorbadora realitat que no deixa de sorprendre'ns: les morts més absurdes perpetrats amb armes de foc . Com si hi hagués una competició per assolir nous nivells de vergonya aliena, hem presenciat una sèrie de crims que desafien tot sentit comú i ens deixen perplexos. Des d'incidents protagonitzats per animals salvatges armats fins a trets accidentals per una selfie mal enfocada, sembla que els límits de l'absurdesa s'han desdibuixat del tot. En aquest article, explorarem alguns d'aquests casos inaudits, les tràgiques conseqüències dels quals plantegen interrogants sobre la seguretat, el control d'armes i fins i tot l'estat mental dels qui els cometen. Prepareu-vos per endinsar-vos en el món de l'absurditat, perquè la realitat, com sempre, supera la ficció.