Al juny de 1990, Angelo Farina i Miriam Visintin es van prometre amor etern davant d'un altar. Tot i això, un any i mig després, precisament la nit de Nadal del 1991, un fatal esdeveniment va marcar un abans i un després en la vida d'aquests dos joves. Miriam va tenir un accident de trànsit a Mussolente (Vicenza) conduint el seu Fiat Panda: es va salvar, però va quedar en estat vegetatiu.

Miriam i Angelo el dia del casament - Xarxes socials

A partir d'aquell moment la seva vida va transcórrer durant 31 llargs anys postrada en un llit en una residència de gent gran, fins dijous passat, quan va morir com a conseqüència d'un problema pulmonar.

Però la Miriam no ha estat mai sola, perquè el seu marit Angelo mai no va deixar d'estar al seu costat. La va visitar cada dia, a excepció dels dos anys en què es van imposar les restriccions per la pandèmia. I ara, a poques hores del funeral, diu sense dubtar-ho: "Si tornés, ho tornaria a fer tot".

“Estic bé, ara em sento tranquil, perquè sé que la Miriam ha deixat de patir. Aquests darrers 40 dies han estat terribles: primer un vessament pleural, després una sèrie de complicacions i fins a dues aturades cardíaques”, relata el seu marit al diari La República, que espera que per fi la seva dona descansi en pau.