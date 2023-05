Alerta de terratrèmol a GOOGLE

Un terratrèmol de magnitud 6,4 a l'escala oberta de Richter ha sacsejat el centre de Guatemala , amb epicentre al departament de Totonicapán, sense que de moment hi hagi informacions sobre víctimes o danys materials.



L'Institut Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia i Hidrologia de Guatemala (Insivumeh) ha detallat a través del seu compte a la xarxa social Twitter que l'epicentre ha estat situat a dotze quilòmetres de Santa Cruz de Quiche, amb l'hipocentre ubicat a 265 quilòmetres de profunditat.



Per ara no hi ha informacions sobre víctimes, si bé la Coordinadora Nacional per a la Reducció de Desastres de Guatemala (CONRED) ha indicat que està fent un estudi de la situació, tal com ha recollit el diari guatemalenc 'Premsa Lliure'.