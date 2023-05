Una nova investigació presentada per un grup de geòlegs adverteix que el pes dels gratacels de la ciutat de Nova York en realitat està causant que la Gran Poma, amb més d'1 milió d'edificis que pesen gairebé 771 milions de quilograms, s'estigui enfonsant en el aigua.

Estàtua de la Llibertat, a Nova York @ep

La ciutat s'està enfonsant a l'aigua a un ritme de 1 a 2 mil·límetres per any, “amb algunes àrees enfonsant-se molt més ràpid”, segons declara NY Post.

Si bé això pot no semblar significatiu per als ulls inexperts, el descens gradual fa que la ciutat de Nova York sigui extremadament vulnerable als desastres naturals , segons l'investigador principal i geòleg Tom Parsons del Servei Geològic dels Estats Units. El Baix Manhattan està particularment en risc i també hi ha preocupació per Brooklyn i Queens, segons l'estudi.

Nova York enfronta desafiaments significatius pel perill d'inundació ; l'amenaça de l'augment del nivell del mar és de 3 a 4 vegades més gran que la mitjana mundial al llarg de la costa atlàntica d'Amèrica del Nord... Una població molt concentrada de 8,4 milions de persones enfronta diversos graus de perill per inundacions a la ciutat de Nova York”, escriuen ell i el seu equip. al nou informe.

“Dos huracans recents van causar víctimes i greus danys a la ciutat de Nova York”, afirma. "El 2012, l'huracà Sandy va forçar l'entrada d'aigua de mar a la ciutat, mentre que les fortes pluges de l'huracà Ida el 2021 van aclaparar els sistemes de drenatge a causa del gran vessament dins de la ciutat, la majoria pavimentada", prossegueix lestudi.