Les autoritats judicials de Suïssa s'han negat a prestar assistència jurídica a Espanya en la causa que s'instrueix a l'Audiència Nacional sobre ' Tsunami Democràtic ' en entendre que el procediment té "un caràcter polític preponderant".

Arxiu - Un dels concentrats que han tallat la carretera de la N-II, en una acció convocada per Tsunami Democràtic, mostra una pancarta on es llegeix ' Spain, sit and talk' (Espanya, asseu-te i parla) - EP

En la resposta que va donar el país helvètic al Jutjat Central d'Instrucció número 6 el març de 2020, indica que el conveni europeu pel qual es regeixen les relacions entre els dos països disposa que l'assistència jurídica es podrà denegar “si la sol·licitud es refereix a infraccions considerades per la part requerida com a infraccions polítiques o com a infraccions relacionades amb infraccions polítiques".

En tres pàgines, el representant de l'Oficina Federal de Justícia suïssa Guillaume Rousseau respon així a la comissió rogatòria emesa pel jutge Manuel García Castelló el desembre del 2019, quan la causa en què s'investiga com a terrorisme els greus disturbis sorgits a les mobilitzacions de la plataforma independentista després de conèixer-se la sentència del 'procés' encara estava secreta.

Després d'aixecar-se aquest secret la setmana passada, un dels documents que ha transcendit d'aquest sumari és la resposta de Suïssa, que a tall de resum a la primera pàgina ja apuntava a aquest caràcter polític que ells suposen a la causa en dir que "els fets imputats a la plataforma 'Tsunami Democràtic' estan relacionats amb diverses manifestacions de desobediència civil contra el poder central espanyol, que van tenir lloc a Catalunya".

Suïssa assenyala, després de descriure els fets investigats, que observen que "tot i que els fets descrits a la sol·licitud espanyola tenen una qualificació penal en la legislació suïssa, el caràcter polític del delicte, si hi ha delicte, constitueix, en tot cas, un motiu d'inadmissibilitat de la sol·licitud".

NO ES DÓNA LA "INTENSITAT NECESSÀRIA"



I indica que aquest cas no encaixa en les excepcions que preveu la seva norma interna i que comprenen, per exemple, el segrest d'un avió, la utilització de mitjans d'extermini massiu, la provocació d'una catàstrofe o la presa d'ostatges. "En altres termes, la intensitat necessària per tenir en compte l'excepció esmentada no es dóna en aquestes circumstàncies", afegeix.

Afegeix a això que tot i que es negués la naturalesa política dels actes descrits pel jutjat, encara caldria "constatar que la mesura de vigilància sol·licitada per l'autoritat requeridora espanyola representa, segons el dret intern suís, una mesura coercitiva".

El país helvètic adverteix que segons la seva legislació sobre assistència penal internacional "només es pot ordenar una mesura coercitiva si els fets exposats a la sol·licitud d'assistència corresponen als elements objectius d'una infracció castigada pel dret suís".

Per això, després de recordar que García Castelló vincula els fets amb infraccions d'organització criminal i terrorisme, assenyala que cal estudiar "a la llum de les dues disposicions del Codi Penal suís que els poden qualificar millor".

Així, indica que la primera --l'article 260 ter--, que "reprimeix la participació i el suport a una organització criminal", inclòs l'organització terrorista, fixa que aquesta associació de persones ha de "perseguir l'objectiu de cometre actes criminals de violència (assassinats, per exemple) o d'aconseguir ingressos per mitjans criminals (extorsió i xantatge, per exemple), el crim és el nivell més alt d'infracció en el dret suís". I diu que en el cas de Tsunami Democràtic els fets descrits a la comissió rogatòria "no corresponen als elements constitutius de l'organització criminal en el sentit del dret suís".

Pel que fa a la segona de les disposicions --l'article 260 quinquies-- assenyala que el terrorisme es defineix "com un acte de violència criminal que pretén intimidar una població o obligar un Estat o una organització internacional a realitzar, o abstenir-se de fer, un acte qualsevol". I assenyala que "un altre cop, dels fets espanyols no es desprèn l'ús de la violència criminal entre altres elements, exigència d'aquesta norma suïssa".