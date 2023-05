Inundacions a Itàlia @ep

Les autoritats italianes han elevat a 13 el balanç de víctimes mortals per les fortes pluges i les inundacions registrades els últims dos dies a la regió d' Emília Romanya, situada a la zona nord-est del país transalpí, i no descarten que el balanç continuï augmentant, ja que es busca encara almenys un desaparegut.



L'actualització de dades a la província de Rávena, amb cinc víctimes més, ha disparat el recompte de morts, que es mantenia des de dimecres a nou. Els serveis d'emergència continuen buscant zones que han quedat inundades pel temporal, on se segueix recomanant màxima precaució a les poblacions locals.

Més de 20.000 persones segueixen evacuades per unes pluges que han desbordat més d'una vintena de rius i han provocat el bloqueig de 400 carreteres, informa la cadena Rai. A més, unes 27.000 persones seguien aquest dijous sense subministrament elèctric a la regió d'Emília Romanya , segons l'empresa Enel. Els Caribinieri han realitzat unes 3.000 intervencions en aquesta zona i els Bombers xifren en 2.000 les seves operacions a Emilia Romaña ia la veïna Marques durant els últims dos dies, cosa que també dóna compte de la magnitud del temporal.

El ministre de Medi Ambient, Gilberto Pichetto Fratin, ha anunciat en una entrevista radiofònica que l'Executiu aprovarà dimarts que ve la declaració d'estat de calamitat per a Emilia Romaña i per a la part nord de Marques. El Govern promet alleujar per als damnificats qüestions com el pagament d'hipoteques i impostos, després d'anunciar aquests dos dies una primera ajuda d'emergència . El president d'Emília Romanya, Stefano Bonaccini, ha agraït a la cadena RAI els 30 milions ja anunciats, però ha suggerit que es queden curts: "Aquí parlem de milers de milions d'euros en danys". En aquest sentit, ha recordat que en menys de dos dies ha caigut una quantitat de pluja equivalent a la mitjana de sis mesos.