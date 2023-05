El màxim mandatari de Colòmbia. Foto: Europa Press

Tot i que fins i tot el president Gustavo Petro ho havia anunciat, finalment no és així. El president de Colòmbia va haver de rectificar, la tarda del dijous 19 de maig, les seves declaracions de la vigília i ha anunciat ara que les autoritats encara no han aconseguit localitzar els 4 menors desapareguts a la selva des de començaments de mes, quan l'avioneta a la que viatjaven amb tres adults més va patir un accident.

El mandatari colombià va fer ús dimecres del seu perfil oficial a la xarxa social Twitter per celebrar que les autoritats havien suposat localitzat els menors (nens de 13, 9 i 4 anys i un nadó d'11 mesos), i fins i tot va arribar a titllar la notícia com "una alegria per al país" .

Tot i això, Petro ha fet marxa enrere i ha arribat fins i tot a esborrar aquesta publicació ja que la informació facilitada per l'Institut Colombià del Benestar Familiar (ICBF) en què va basar la seva afirmació "no ha pogut ser confirmada". "Lamento el que ha passat", ha afegit.

"Les Forces militars i les comunitats indígenes continuaran en la seva recerca incansable per donar-li al país la notícia que està esperant. En aquest moment no hi ha cap altra prioritat diferent de la d'avançar amb la recerca fins a trobar-los. La vida dels nens és el més important ", ha asseverat.

Fonts de les Forces Armades de Colòmbia consultades pel diari El Tiempo han reconegut desconèixer la procedència de la informació que va compartir el president Petro, que ara ha ordenat a l'Exèrcit ia l'ICBF desplaçar-se fins a la zona del succés, una zona selvàtica entre els departaments de Guaviare i Caquetá.

La directora de l'ICBF, Astrid Cáseres, ha assenyalat que, segons les seves informacions, "els nens són vius" però ha fet una crida a la calma mentre la institució confirma aquesta notícia. "La informació que nosaltres tenim (...) indica que sí, però ens falta la reconfirmació", ha dit davant dels micròfons de RCN Radio.

Les autoritats de Colòmbia han localitzat aquesta setmana les restes de l'avioneta, desapareguda des de principis de maig, així com els cossos sense vida de tres dels set passatgers que anaven a bord de l'aeronau abans d'estavellar-se, tots adults.

Els menors viatjaven amb la seva mare i un altre acompanyant en una petita aeronau que va patir un accident quan sobrevolava una zona selvàtica al departament de Caquetá (sud). Les autoritats van trobar dimarts els cossos de la dona, el seu acompanyant i el pilot, i van trobar indicis que els nens podien seguir amb vida.