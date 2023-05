Un terratrèmol de magnitud 7,7 a l'escala oberta de Richter ha sacsejat aquest divendres l'illa francesa de Nova Caledònia , a l'oceà Pacífic, cosa que ha desencadenat una alerta per tsunami davant la possibilitat d'arribada d'onades de fins a un metre d'altura a diversos països situats a la regió.

El terratrèmol, l'hipocentre del qual s'ha situat a 37,7 quilòmetres de profunditat, ha provocat que les autoritats de Nova Caledònia hagin emès una alerta i hagin reclamat a la població que busqui llocs segurs en zones altes, si bé ha estat retirada dues hores més tarda, segons la cadena de televisió Nouvelle Caledonie 1ere.



Per part seva, el Servei d'Alertes per Tsunami del Pacífic ha indicat a través de la seva pàgina web que "s'han observat onades de tsunami" i ha advertit que algunes "podrien arribar a algunes costes". "És possible que onades d'entre 0,3 i un metre per sobre del nivell de l'onatge arribin a algunes costes de Vanuatu", ha detallat.



Així, ha indicat que onades de menys de 0,3 metres per sobre del nivell de l'onatge podrien arribar a Austràlia, Fiji, Kiribati, Illes Marshall, Nauru, Nova Zelanda, Samoa, Papua Nova Guinea, Illes Salomó, Tonga i Tuvalu, així com a altres illes de la zona, entre elles les de la Polinèsia Francesa i Samoa Americana.



Per això, ha recomanat a les autoritats d'aquestes zones que "adoptin mesures i informin i ordenin la població de la costa del risc, en línia amb la seva valoració, procediments i nivell d'amenaça".



" Les persones ubicades en zones costaneres amenaçades han d'estar alerta davant de la informació disponible i seguir les instruccions de les autoritats nacionals i locals ", ha sostingut.



L'organisme ha recalcat en un missatge que "segons totes les dades disponibles, no s'espera un tsunami destructiu a l'oceà Pacífic i no hi ha amenaça de tsunami per a Hawaii".