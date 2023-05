Conseqüències de les fortes pluges a Itàlia @ep

Almenys 14 persones ja han mort a les inundacions que han arrasat el nord-oest d'Itàlia després de la troballa del cos sense vida d'un home de 84 anys en les últimes hores a la localitat de Faenza, a Emila-Romaña , la regió més afectada per les pitjors pluges torrencials en cent anys al territori.



Davant l´arribada imminent d´una nova tempesta, el municipi de Rávena ha ordenat l´evacuació de les localitats de Piangipane i Santerno. El municipi de Conselice també ha estat parcialment evacuat, segons han confirmat els serveis d'Emergència a 'La Repubblica', mentre que els Bombers d'Itàlia continuen realitzant operacions al llarg d'aquesta nit passada, fins a sumar 2.175 intervencions realitzades des del començament de les tempestes.



El servei meteorològic italià anticipa per a aquest cap de setmana forts xàfecs al nord, al centre --particularment als Apenins-- i possibles tempestes addicionals al sud, especialment a Calàbria, Sicília i Sardenya.



El ministre de Medi Ambient, Gilberto Pichetto Fratin, ha anunciat en una entrevista radiofònica que l'Executiu aprovarà dimarts que ve la declaració d'estat de calamitat per a Emilia Romaña i per a la part nord de Marques. El Govern promet alleujar per als damnificats qüestions com el pagament d'hipoteques i impostos, després d'anunciar aquests dos dies una primera ajuda d'emergència.



El president d'Emília Romanya, Stefano Bonaccini, ha agraït a la cadena RAI els 30 milions ja anunciats, però ha suggerit que es queden curts: "Aquí parlem de milers de milions d'euros en danys". En aquest sentit, ha recordat que en menys de dos dies ha caigut una quantitat de pluja equivalent a la mitjana de sis mesos.