Kyriakos Mitsotakis. Foto: Europa Press

El partit conservador Nova Democràcia (ND) ha guanyat les eleccions legislatives celebrades el diumenge 21 de maig a Grècia amb més d'un 40% de vots, encara que el repartiment d'escons ofereix una majoria insuficient que avoca el país a noves eleccions, segons dades oficials una vegada escrutat el 96,03% dels sufragis. El primer ministre i líder de ND, Kyriakos Mitsotakis , ha qualificat el resultat de "terratrèmol polític".

En concret, el partit ND ha aconseguit un 40,79% de vots i 145 dels 300 escons del Parlament; la Coalició de l'Esquerra Radical (SYIRIZA), un 20,07% i 72 seients; el Partit Socialista Panhel·lènic (PASOK), un 11,52 i 41 diputats; el Partit Comunista de Grècia (KKE, 7,21% i 26 escons) i Rumb a la Llibertat (Plefsi Eleftherias, 4,45% i 16 seients). La resta de formacions no obtindrien representació parlamentària.

Aquestes dades situen Mitsotakis a les portes de la majoria absoluta, ja que aconseguiria 11 escons menys que a les eleccions del 2019, i la premsa grega ja ha començat a especular amb el 25 de juny com a possible data per a la repetició de les eleccions.

El líder de Nova Democràcia, Kyriakos Mitsotakis, ha comparegut en roda de premsa i ha destacat el "terratrèmol polític" que suposen aquests resultats, amb ND com a "guanyadora indiscutible" i ha manifestat la seva intenció d'aconseguir els suports per governar durant els quatre propers anys.

"ND té els suports per governar en solitari i amb solidesa. Això és el que han demanat avui els votants de manera absolutament clara. Han demanat avançar més ràpid a la via del progrés", ha assenyalat, segons recull la televisió pública Skai .

Per això, ha advocat per un "govern fort" que apliqui les "reformes necessàries", una "mà experimentada" que aconsegueixi els objectius de la Grècia del 2027 amb "millores contínues". "L'esperança ha derrotat el pessimisme i la unitat ha derrotat la divisió. Avui es tanca el cercle i se n'obre un de nou en què anirem junts amb confiança", ha reblat.

El líder de SYRIZA, Alexis Tsipras, ha reconegut per la seva banda que és un resultat "sumament negatiu" per a la seva formació i ha advocat per fer canvis ràpidament per poder lluitar a la propera batalla, en referència a la més que probable repetició dels comicis .

"El resultat de les eleccions és summament negatiu per a nosaltres. Necessitem fer canvis ràpidament per lluitar la propera i crítica batalla en les millors condicions possibles. Els dono les gràcies des del més profund del meu cor als que ens han votat", ha apuntat Tsipras .

L'altra cara de la moneda és la de l'històric PASOK, que ha fet els bons resultats obtinguts, tot i que no ha donat pistes sobre un possible suport a una altra formació per intentar formar govern.

El president socialista, Nikos Androulakis, ha criticat tant SYRIZA com ND, a qui culpa de l'augment de les desigualtats socials al país i per governar en interès d'"uns pocs i poderosos", provocant un empitjorament de la situació fiscal.

L'estat del personal de Mitsotakis ha resultat ser l'embolcall d'un paraestat d'escoltes clandestines i corrupció generalitzada. és Alexis Tsipras i SYRIZA", ha declarat, segons recull la cadena de televisió pública grega ERT.