Residència incendiada a Guyana - Xarxes Socials

El Cos de Bombers de Guyana ha confirmat aquest dilluns que almenys 19 menors han mort i desenes han resultat ferits a causa d'un fort incendi registrat en una residència femenina d'estudiants de Secundària a la ciutat de Mahdia, al centre del país.



Els bombers, que estan intentant destriar les causes del foc, han assenyalat que 14 adolescents han mort al lloc dels fets, mentre que cinc més han mort a causa de la gravetat de les ferides després de ser traslladades a l'Hospital de districte de Mahdia.



Així, han especificat en un comunicat que dos menors segueixen en estat crític, mentre que quatre estan ingressades amb ferides de menor gravetat. Aquestes sis adolescents estan hospitalitzades en un centre de Georgetown, la capital, després de ser evacuades via aèria. Cinc més es troben a l'hospital de Mahdia, on deu estan en observació.



En total, una vintena de nenes han aconseguit ser rescatades pels bombers, que han fet diversos forats en una de les parets de l'edifici . "Els nostres equips segueixen a la zona recollint proves per aportar una mica de claredat al cas", recull el text.



"En aquest dia tan trist per a Guyana, l'equip complet del Cos de Bombers plora la pèrdua de tantes joves. Els nostres pensaments van amb els familiars i amics d'aquestes ànimes joves", ha manifestat.



Prèviament, el Departament d'Informació Pública del país ha indicat en un comunicat que, "amb una gran tristesa, cal informar de la pèrdua d'ànimes precioses per culpa del foc". "La xifra de morts se situa ara al voltant de la vintena, mentre que diverses persones han resultat ferides" , assenyalava el Govern en un comunicat.



Les autoritats han posat en marxa l'enviament de medicaments i subministraments mèdics a la zona per atendre els ferits. Mentrestant, el primer ministre del país, Mark Phillips, ha format un equip per abordar l'assumpte i engegar un pla mèdic per atendre víctimes i familiars. "Demanem a la població que segueixi resant per les menors, les seves famílies i les comunitats de la zona", ha assenyalat el Govern.