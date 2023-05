Una fotografia de McCann quan tenia 3 anys. Foto: Europa Press

La Policia Judicial de Portugal comença, aquest dimarts 23 de maig, a examinar una zona del sud propera al lloc on va desaparèixer fa 16 anys la nena britànica Madeleine McCann, després que així ho hagin demanat les autoritats d'Alemanya, que van assenyalar com a sospitós a Christian Brueckner, empresonat per altres delictes.

Agents de les policies d'Alemanya i del Regne Unit també participen en aquest nou rastreig, que té com a focus els voltants de la presa d'Arade i durarà entre 2 i 3 dies, segons fonts policials citades per l'agència Lusa.

Aquest enclavament està situat a uns 50 quilòmetres de Praia da Luz, el lloc on es perd la pista a la petita, que llavors tenia 3 anys, quan estava de vacances amb la família a l'Algarve. Brueckner, de 45 anys, té pendent també un altre judici per delictes sexuals perpetrats suposadament entre el 2000 i el 2017, encara que la Fiscalia d'Alemanya ha aclarit que aquestes acusacions no tenen relació amb la desaparició encara sense aclarir de McCann.