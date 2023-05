Casa Blanca @ep

Un camió s'ha estavellat aquest dilluns a la nit contra una de les tanques que protegeixen els jardins de la Casa Blanca a Washington DC, segons ha informat el cap de comunicacions del Servei Secret nord-americà, Anthony Guglielmi.

Cap a les 22.00 (hora local), el vehicle va conduir contra les barreres de seguretat de la plaça Lafayette, un dels jardins davant de la Casa Blanca, i va ser detingut pels agents de seguretat.

L'incident no ha deixat ferits entre el personal de la residència del president i, en aquests moments, se n'investiga la causa, ja que no se n'ha informat si ha estat accidental o intencionat. Les carreteres de la zona han estat tallades per facilitar la perquisició.