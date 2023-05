Europa Press/Contacte/R4545 Fotogramma - Arxiu

Agents portuguesos, alemanys i britànics van començar aquest dimarts un altre rastreig vinculat a la desaparició de Madeleine McCann arran d'una petició formulada per la Fiscalia d?Alemanya, on està reclòs l?únic sospitós assenyalat fins ara per aquest cas, Christian Brueckner .

La Fiscalia de Brunswick va confirmar aquest dimarts en un comunicat l'inici de les tasques, i les va vincular al cas Maddie, encara que sense donar-ne més informació. La recerca es concentra al voltant de la presa d'Arade, situada a uns 50 quilòmetres de Praia da Luz, el lloc on es va perdre la pista a la nena quan estava amb la família de vacances a l'Algarve.

Les autoritats portugueses han establert un ampli perímetre i han prohibit que sobrevolen aeronaus, fins i tot drones. Ara com ara, no es preveuen cerques a l'aigua, encara que s'ha desplegat una llanxa i un equip d'especialistes, informa la televisió pública del país.

El cas va canviar de rumb el 2020, quan la policia alemanya va identificar Brueckner com a sospitós en la desaparició de la nena. Aquest home, de 45 anys, ja compleix condemna i té pendent un altre judici per delictes sexuals perpetrats suposadament entre el 2000 i el 2017.