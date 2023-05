El periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández va morir dimarts passat 23 de maig després que homes armats li disparessin quan era al seu vehicle al municipi de Tehuacán, a l'estat mexicà de Puebla.

Ramírez, que també va ser director general del Govern de Tehuacán, va perdre el control del vehicle després de ser atacat, per la qual cosa es va estavellar contra un arbre. Al lloc del succés van arribar agents de la Policia i els serveis d'emergències, que van confirmar la mort de Ramírez, segons ha informat El Sol de Puebla .

La Fiscalia de Puebla ha indicat que "ha pres coneixement del fet en què va ser privat de la vida Marco Aurelio R. a Tehuacán i ha iniciat la investigació del mateix, la qual es realitzarà de manera ràpida i efectiva".

Actualment col·laborava diàriament com a columnista en una emissora de ràdio , mentre que ha estat reconegut per la seva trajectòria professional, en què es va exercir durant més de 30 anys en diversos mitjans, però principalment com a periodista de successos.

Des de l'any 2000, prop de 150 periodistes han estat assassinats i 28 han desaparegut a Mèxic, segons l'ONG Reporters Sense Fronteres (RSF), que situa aquest país entre els més perillosos del món i al lloc 128 de 180 del seu índex de llibertat de premsa.