Volcà Popocatépetl

Un volcà al sud-est de la capital mexicana va llançar més gas i cendres al cel dimarts mentre les autoritats mantenien el nivell d'advertència un pas per sota de l'alerta vermella.

L'única vegada que el volcà Popocatépetl va activar una alerta vermella al sistema estil semàfor del govern des que va sortir de dècades d'inactivitat el 1994 va ser el 2000. L'última gran erupció del volcà va ser fa més de 1000 anys.

La muntanya de 5.425 metres (17.797 peus) a només uns 70 km (45 milles) al sud-est de la Ciutat de Mèxic i coneguda afectuosament com El Popo, ha estat erupcionant durant dies, cobrint de cendra superfina ciutats i cultius a l'estat de Puebla .

“Quan no passa res ens preocupem”, va dir una alegre Viridiana Alba, que ven flors a la plaça central d'Amecameca des de fa 25 anys.

"Sabem que en aquest moment està alliberant fum, això està alliberant l'energia que conté", va dir.

Els vents han arrossegat una gran columna de cendra cap a l'est sobre els estats de Puebla i Veracruz i, finalment, la Badia de Campeche i més enllà.

El Centre Nacional per a la Prevenció de Desastres de Mèxic va dir al seu informe de dimarts que a l'interior del cràter seguien formant-se petits doms de lava que després estaven sent destruïts per petites i moderades explosions. Va aconsellar que les persones que viuen en comunitats properes al volcà probablement continuïn convivint amb aquestes explosions els propers dies i setmanes.

No s'han ordenat evacuacions, però les autoritats han estat conduint rutes d'evacuació, preparant alguns refugis i fent simulacres.

Al pas de Cortés, una petita carretera que travessa una cadira de muntar entre Popocatepetl i el volcà inactiu Iztaccihuatl, un parell de dotzenes de vehicles de defensa civil i soldats van bloquejar el camí dimarts.

La carretera estava tancada al trànsit i la majoria de les cabanes que atrauen els turistes estaven buides.